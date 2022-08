«The Punisher»: Rosario Dawson révèle qu’une suite s’en vient

Rosario Dawson a révélé que la suite de The Punisher était programmée.

La vedette des Defenders est apparue lors d'un panel de la Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) sur le thème du groupe de séries Marvel diffusées sur Netflix. Netflix a hébergé plusieurs séries Marvel, notamment Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher et The Defenders avant leur annulation et le passage du studio sur la plateforme Disney+.

L'actrice a incarné l'infirmière Claire Temple dans Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et The Defenders, et bien qu'elle ne soit pas apparue dans The Punisher au cours de ses deux premières saisons, elle a déclaré aux fans qu'elle «avait découvert... que ça recommencerait». «Alors j'ai l'impression que c'est ma deuxième chance», a-t-elle indiqué.

Elle a poursuivi: «C'est la seule série dans laquelle je n'étais pas, et j'adore Jon Bernthal, alors faisons en sorte que cela se produise ensemble, les gars.»

