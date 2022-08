Faites-vous partie du 1 % qui joue sur Netflix?

Un pour cent, c’est le ratio d’abonnés qui s’amusent à des jeux sur la populaire plateforme de films et de téléséries sur demande en ligne.

Si l’objectif de Netflix était de diversifier sa clientèle, disons que c’est un pari perdu.

Selon les données obtenues par CNBC auprès du groupe de suivi des applications Apptopia, les jeux de Netflix comptent en moyenne 1,7 million d'utilisateurs par jour, soit une infime partie des 221 millions d'abonnés de Netflix dans le monde.

Et pourtant, Netflix continue à s’accrocher à son rêve et prévoit de faire passer son catalogue de jeux vidéo de 24 à 50 d’ici la fin de l’année, notamment grâce à l’acquisition du studio indépendant Night School. Ces jeux mobiles sur téléphones intelligents ont été téléchargés 23,3 millions de fois dans le monde depuis novembre 2021, toujours selon Apptopia.

Le diffuseur de vidéo en continu a démarré son catalogue avec seulement cinq jeux, lequel a été augmenté à 24 titres, comme le jeu de cartes Exploding Kittens, le spinoff de League of Legends Hextech Mayhem et le titre de stratégie Into the Breach.

Netflix prévoit également d'ajouter un jeu basé sur sa série originale The Queen's Gambit.

Photo : Netflix La populaire télésérie Le Jeu de la dame, sur Netflix (The Queen's Gambit)

Vidéos avec publicités

Si vous voulez accroître la base de 1%, les utilisateurs d’appareils Android peuvent accéder aux jeux et les télécharger gratuitement à partir de l'application Netflix ou du Google Play Store, tandis que les règles d'Apple obligent Netflix à diriger les utilisateurs vers l'App Store pour les téléchargements.

Enfin, pour diversifier ses revenus et après avoir perdu 1,3 million d’abonnés à l’annonce de ses résultats financiers ce printemps, Netflix prévoit de déployer une offre de contenus vidéo avec publicité d’ici la fin de l’année, ainsi que la possibilité de réprimer le partage de compte.

Reste que pour monter une solide clientèle pour sa plateforme de jeux en ligne, Netflix devra engranger beaucoup plus de nouveaux joueurs.

