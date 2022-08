Le créateur de Breaking Bad voulait lancer un jeu sur la série avec Rockstar

Vince Gilligan, le créateur de la série Breaking Bad, a été invité avec Peter Gould de Better Call Saul au podcast Inside The Gilliverse. Lors de l’épisode, il a discuté de son désir de créer un jeu basé sur la série dans le même genre que Grand Theft Auto.

Gilligan a révélé que même s’il n’était pas un joueur de jeux vidéo, il ne pouvait ignorer l’existence de Grand Theft Auto. «Je me souviens avoir dit aux gars [chez Apple], qui avaient dit oui à l'origine pour Breaking Bad, “À qui appartient Grand Theft Auto? Vous ne pouvez pas avoir un [DLC], peut-il y avoir un [jeu] Breaking Bad?” Ça a toujours eu du sens pour moi! Cela ne s'est jamais concrétisé.»

Le créateur de Breaking Bad a également discuté d’autres tentatives de jeux. «Nous avons essayé de faire une expérience de réalité virtuelle avec le casque Sony PlayStation VR. Nous avons fait un jeu mobile qui a duré un petit moment.»

«Il y avait beaucoup d'heures consacrées à cela», a-t-il poursuivi avant de parler des difficultés derrière la création d’un jeu. «Cela prend des années et des millions de dollars, surtout lorsque vous essayez d'innover avec la réalité virtuelle. Cela ne s'est jamais concrétisé, c'est dommage.»

Gilligan explique que l’amour des fans pour Breaking Bad et Better Call Saul le rend très fier et ne veut pas créer un jeu médiocre. «Cela me rend très conscient de maintenir la marque à un niveau aussi élevé que possible. Si on veut faire un jeu vidéo, on ne peut pas faire un E.T. pour l'Atari. On doit le rendre bon.»

