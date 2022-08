Disney+ haussera ses tarifs et introduira son forfait avec publicités cette année aux États-Unis

Disney a confirmé les nouveaux tarifs et la date de lancement du forfait abordable, avec publicité, du service Disney+ aux États-Unis.

À partir du 8 décembre, les membres américains de Disney+ auront accès à deux forfaits d’abonnement: «Disney+ Basic» affiché à 7,99 $US par mois et «Disney+ Premium» à 10,99 $US par mois. Ce dernier représente une hausse de 3$ sur le prix actuel, et sera exempt de toute publicité.

Les tarifs canadiens n’ont pas encore été confirmés. Pèse sur Start a toutefois contacté Disney afin d’avoir une confirmation de l’intégration du forfait avec publicité et la date à laquelle ces changements pourraient arriver au Canada.

Disney a tout de même mentionné son intention d’élargir à l’international l’accès aux plans d’abonnements, à partir de 2023.

En mars dernier, lorsque Disney avait annoncé ce nouveau plan d’abonnement, aucun détail n’avait été communiqué à propos de son implantation au Canada spécifiquement.

