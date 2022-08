Marvel's Spider-Man Remastered avec une GTX 1070, c’est pas mal du tout! [CRITIQUE]

En 2020, PlayStation a lancé une version remastérisée PS5 du jeu à succès Marvel’s Spider-Man, et maintenant elle arrive sur PC. Pèse sur start a eu l’occasion de tester le jeu et voici ce qu’on en pense.

Mon test est toutefois un peu particulier. Comme pour la plupart des joueurs sur PC, la pandémie n’a pas été de tout repos en matière de mises à jour des pièces d’ordinateur. Ainsi, malgré un ordinateur bien équipé, la carte graphique du PC avec lequel le jeu a été testé n’est pas au goût du jour. Un jeu comme Marvel's Spider-Man Remastered est le candidat parfait pour voir si le portage a bien été exécuté.

Le PC sur lequel le jeu a été testé est composé d’un processeur AMD Ryzen 7 5800X, 16 Go de mémoire DDR4 et d’une carte graphique ASUS ROG Strix GTX 1070. Pour constater la réalité du marché, il ne suffit que d’aller faire un tour sur Steam pour voir qu’une forte majorité des joueurs utilisent encore des cartes GTX série 10, avec en tête de liste la GTX 1060 de NVIDIA.

J’ai donc mis à l’épreuve ma bonne vieille carte graphique de 2016 avec le tout nouveau portage du jeu remastérisé et voici ce que j'en tire.

Graphismes

À sa sortie, en 2018, Marvel’s Spider-Man avait épaté la galerie avec des graphismes remarquables pour un jeu de PS4 et à nouveau en 2020 avec la sortie du Remastered. Insomniac Games est reconnu pour ses jeux visuellement beaux, alors il ne faisait aucun doute qu’on allait avoir une réaction similaire pour le portage sur PC.

Capture d'écran Sony PlayStation

Sans surprise, le jeu remastérisé est très beau, même avec les graphismes à Medium. Pour savourer encore plus le travail sur les textures, on a désactivé quelques options, comme la profondeur de champ, le bloom, des lumières parasites (lens flares), l'aberration chromatique et le vignettage. Malgré tout, le jeu n’a pas souffert visuellement et reste agréable à regarder.

Un peu de sacrifice pour les «FPS»

Afin de pouvoir profiter de Spider-Man Remastered en 1080p à 60 fps, Nixxes Software et Insomniac Games recommandent au minimum une GTX 1060 de NVIDIA ou une Radeon RX 580 d’AMD, un processeur Intel i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600 et 16 Go de mémoire.

C’est avec succès que nous avons pu profiter du jeu à 60 fps, sans lag ni problème de texture. Spider-Man Remastered répond bien aux paramètres préétablis à Medium. Peter ne rate aucune corniche, se balance d’un édifice à un autre et envoie les criminels en prison comme il se doit.

On a poussé la machine et augmenté les textures à Very High, pour le bien de la science. On a peut-être perdu entre 2 à 6 fps lors de notre test, mais rien de majeur à balancer son clavier par-dessus bord. Le portage PC passe donc le test des «FPS» sur une vieille carte graphique.

Ça vaut le coup si on ne possède pas une bombe informatique?

Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir une PS5 sous la main. Bien que la version sur PS4 était plus qu’acceptable, le jeu remastérisé est une belle expérience visuelle.

Si vous êtes un joueur qui n’a pas eu la chance de tester Spider-Man sur console, peu importe la génération, alors le portage sur PC vaut le coup d’œil, même si vous roulez encore sur un ordinateur «à marchette» comme le mien. Le jeu en soi est amusant, l’histoire est simple, mais efficace et les combats restent dynamiques. Toutefois, c’est le genre de jeu qui est mieux savouré à 60 fps minimum, et dans ce cas-ci, il passe le test haut la main.

Nixxes Software a instauré des technologies qui augmentent largement les performances, grâce au support de NVIDIA DLSS et AMD FSR 2.0, en plus de la prise en charge de différentes configurations d'écran – notamment les écrans ultra larges –, des fréquences d'images déverrouillées et plus encore.

Évidemment, pour pouvoir profiter de toutes ces nouveautés, les joueurs devront disposer d’une machine appropriée composée de la technologie compatible. Au moment de notre test, certaines fonctions n’étaient pas encore mises en place, comme les réflexions par ray-tracing, la distance des objets et les options «Élevé» et «Très élevé» des détails de la géométrie. Toutefois, Sony PlayStation nous assure qu’elles seront là au lancement, ce vendredi.

Bien qu’on ne soit pas équipés avec la technologie de pointe, ce portage PC de Spider-Man Remastered démontre que les joueurs qui n’ont pas eu la chance de mettre à jour leur machine ne sont pas laissés de côté et qu’il y a encore de la place pour eux. De plus, une fois la nouvelle carte graphique acquise, ce sera comme découvrir le jeu à nouveau.

Spider-Man Remastered sort sur PC le 12 août 2022.



*Le test a été effectué sur PC grâce à un code de jeu fourni par PlayStation Canada.

