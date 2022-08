Aimez-vous la nouvelle ou l’ancienne version de Gmail?

Nous connaissons tous la fameuse maxime anglo-saxonne « If it ain’t broke, don’t fix it » (Si ce n’est pas brisé, ne le répare pas)!

Dans le cas du service de messagerie de Google, c’est sans doute ce que se sont dit bien des abonnés au service quand le géant Internet a modifié l’apparence de Gmail.

Bien entendu, Google n’avait que de bonnes intentions à l’origine de ce nouveau design Material 3, notamment avec un meilleur Workspace au look nouveau.

La bonne nouvelle derrière cette mise à jour est que tous ceux qui souhaitent conserver leur disposition Gmail actuelle pourront le faire. Lisez plus bas.

Google La nouvelle interface Gmail a été mise à jour avec l'aspect Material 3

Pour vous donner un aperçu de la popularité de Gmail, en janvier 2004, ce service de messagerie comptait 35 millions d’utilisateurs et seize ans plus tard, ce nombre est passé à 1,8 milliard. Ils seront sans doute encore plus cette année à découvrir une barre latérale gauche modifiée et une nouvelle police des caractères en ouvrant leur Gmail.

Si cette refonte a plu à beaucoup, d’autres se sont sentis plus ou moins irrités par les modifications. Entre les deux, il y a ceux qui disent que ce n’est qu’une question de temps avant que ce nouveau format devienne familier. Et pour ceux qui retourneront à l’ancien format, ils pourront exprimer leur opinion par écrit à Google dans la petite fenêtre qui confirme leur souhait de ravoir le format précédent.

Google

Revenir à l’ancien Gmail

Il est facile de retrouver l’ancien format en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran Gmail pour ouvrir le menu des paramètres rapides qui donne accès aux thèmes et à plusieurs aspects visuels.

Cliquez le bouton « Revenir à l’affichage d’origine » après quoi vous serez invité à expliquer pourquoi vous préférez le Gmail précédent – mais ce n’est pas obligatoire, bien entendu.

Vidéo sur l’évolution de Gmail