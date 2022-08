Pour son Galaxy Unpacked, Samsung présente sa nouvelle génération d’appareils mobiles

Samsung vient de clôturer la semaine en dévoilant deux appareils pliables, de nouvelles montres intelligentes et une mise à jour de sa gamme Galaxy Buds Pro.

Bien qu’il n’y ait pas eu de véritables surprises dans ces annonces, les appareils obtiennent des mises à jour et des raffinements de qualité que l’on attend d’un imposant groupe comme Samsung.

Ici, pas de nouveauté matérielle à proprement parler, la version 4 de ce téléphone à rabat offre quelques innovations logicielles comme la fonction Quick Shot qui permet de voir des aperçus d’égoportraits sur l’écran de couverture présentés dans le même format (ou ratio) d’image que la photo réelle. Samsung affirme que son capteur est 65% plus lumineux et que les photos et vidéos sont plus nettes et stables, de jour comme de nuit.

Autre détail digne de mention, la recharge rapide peut désormais atteindre 50% en seulement 30 minutes.

Prix de base: 1259,99 $

Courtoisie Samsung

L’autre téléphone pliant, version haut de gamme, le téléphone Z Fold 4 conserve le même design, mais est plus léger. Son groupe de capteurs photo devient plus sensible – le capteur principal développe 50 mégapixels (Mpx).

Prix de base: 2269,99 $

Courtoisie Samsung

Les précédentes montres Galaxy Watch étaient plombées par la faible autonomie de sa pile, une lacune que Samsung a corrigée sur ses montres série 5 avec des piles plus performantes.

Autre détail, un capteur de température est maintenant incorporé sous la montre – un élément qui peut être intéressant pour les sportifs qui pratiquent des sports sous de fortes chaleurs ou tout simplement pour peaufiner les mesures de santé globale.

Prix de base à partir de 349,98 $.

Courtoisie Samsung

Le premier détail qui saute aux yeux sera sans doute le prix plus élevé demandé par Samsung pour ses nouveaux écouteurs-boutons Buds2 Pro mais, en contrepartie, on obtient une qualité audio haute fidélité (Hi Fi) par Bluetooth, l’annulation des bruits extérieurs grâce à 3 microphones et un meilleur design 15% plus compact que les précédents Buds Pro.

Prix de base : 289,99 $.

Courtoisie Samsung