Xbox Game Pass: EXAPUNKS, Midnight Fight Express et plusieurs autres jeux arrivent d’ici la fin août

Une nouvelle sélection de jeux arrive sur le service Xbox Game Pass au cours des prochains jours.

• À lire aussi: Wave Race 64 arrive sur Nintendo Switch Online

• À lire aussi: MultiVersus: deux nouveaux personnages confirmés [MISE À JOUR]

Xbox ajoutera 8 titres à sa vaste ludothèque accessible aux membres du service payant. On pourra discuter de longues heures autour d’un café dans Coffee Talk, jouer les hackers avec EXAPUNKS, jouer un demi-dieu dans le jeu d’Ubisoft, fait à Québec, Immortal Fenyx Rising, et bien plus encore.

Il faudra toutefois dire au revoir à la fin du mois à d’excellents titres, comme Spiritfarer, Myst, Hades et plus encore.

Courtoisie Microsoft Xbox

Voici donc tous les nouveaux titres qui arriveront sur le service de jeux sur demande dans la seconde moitié du mois d’août:

16 août

Coffee Talk (console, cloud, PC)

23 août

Midnight Fight Express (console, cloud et PC)

25 août

EXAPUNKS (PC)

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (console et PC)

30 août

Commandos 3 – HD Remaster (console, cloud et PC)

Immortality (cloud, PC, Xbox Series X/S)

Immortals Fenyx Rising (console, cloud et PC)

Tinykin (console et PC)

Jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 31 août:

Elite Dangerous (cloud et console)

Hades (cloud, console et PC)

Myst (cloud, console et PC)

NBA 2K22 (cloud et console)

Signs of the Sojourner (cloud, console et PC)

Spiritfarer (cloud, console et PC)

Twelve Minutes (cloud, console et PC)

Two Point Hospital (cloud, console et PC)

What Remains of Edith Finch (cloud, console et PC)

World War Z (cloud, console et PC)

Courtoisie Microsoft Xbox

Xbox a aussi ajouté les contrôles tactiles pour 16 nouveaux titres, via le Xbox Cloud Gaming:

Chorus

Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls

Coffee Talk

Skate

Dragon Age 2

Star Wars: Squadrons

Dragon Age Origins

Super Mega Baseball 3

Floppy Knights

TMNT Shredder’s Revenge

Matchpoint

Turbo Golf Racing

MLB The Show 22

Turnip Boy Commits Tax Evasion

My Friend Peppa Pig

Two Point Campus

Xbox Game Pass Ultimate Donne accès à une vaste sélection de jeux dans la librairie Xbox pour PC et consoles Xbox *Les prix peuvent changer sans préavis. 16,99 $ Amazon Canada

16,99 $ Best Buy Canada

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s