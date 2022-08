8 gadgets indispensables et pratiques pour les étudiants

La vie étudiante n’est pas de tout repos. Afin d’aider à trouver un équilibre avec les longues sessions d’études, les examens et les travaux à remettre, on a sélectionné huit gadgets et accessoires incontournables à avoir.

• À lire aussi: 17 sacs à dos pratiques pour la rentrée scolaire

• À lire aussi: Ordinateurs portables pour la rentrée: les meilleurs choix de 2022

Écouteurs sans fil avec annulation active du bruit

Que ce soit pour rendre le voyage en transport en commun plus agréable ou pour s’isoler dans sa bulle lors des longues séances d’études, un casque sans fil avec annulation active du bruit est un incontournable à avoir.

Suggestion de Pèse sur start: Casque sans fil Sony WH-1000XM5 (Bluetooth et compatible avec Android et iOS) - 498 $

Courtoisie Amazon

Chargeur USB mural pour cellulaire

On conseille de toujours avoir un chargeur et un fil à portée de main dans son sac. Un cellulaire est si vite déchargé après une longue journée au CÉGEP ou à l’université.

Suggestion de Pèse sur start: Chargeur USB-C 32 W et USB 20 W d'Anker - 34,99 $

Courtoisie Amazon

Disque dur portatif

Avec tous les programmes à installer, les recherches et les essais à rédiger, l’espace de stockage sur le portable peut rapidement devenir saturé et ralentir les performances de l’ordinateur. Avec un disque dur portable, tous les documents importants seront précieusement conservés.

Suggestion de Pèse sur start: Disque dur externe portable Seagate - 2 To - pour Mac et PC - 84,99 $

Courtoisie Amazon

Clé USB

Toujours avoir une clé USB dans son sac, au cas où il faudrait imprimer d’urgence l’essai qu’on a oublié sur la table à manger avant de partir. Pratique aussi pour échanger des documents avec des collègues de classe.

Suggestion de Pèse sur start: Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair – 128 Go - 19,99 $

Courtoisie Amazon

Un cahier de notes intelligent réutilisable

Si transcrire des notes sur papier est encore quelque chose que vous faites, pourquoi ne pas choisir une solution à la fois pratique et écologique. Il existe des cahiers de notes intelligents réutilisables qui sauvegardent les notes de cours en format numérique à l’aide d’une application sur son téléphone. Une fois les pages sauvegardées, effacez le contenu du cahier avec un chiffon et il sera prêt pour le prochain cours.

Courtoisie Amazon

Support à ordinateur portable + un ensemble clavier/souris sans fil

Afin d’éviter les maux de dos, on suggère d’opter pour une position plus ergonomique lors des longues sessions d’études à la maison. Au lieu d’être penché sur l’ordinateur, optez plutôt pour un support qui le surélève à la hauteur des yeux, et utilisez un clavier et une souris sans fil. Votre dos vous remerciera en fin de session.

Suggestions de Pèse sur start:

Courtoisie Amazon

Courtoisie Amazon

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s