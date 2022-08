LEGO dévoile un nouvelle ensemble du Poudlard Express qui fera rêver les fans d’Harry Potter [PHOTOS]

Avis aux Potterheads, LEGO vient d’annoncer un tout nouvel ensemble que vous allez absolument vouloir. L’édition de collection du Poudlard Express arrivera en magasin et en ligne dès le 31 août.

Offert à 619,99 $, le nouveau LEGO d’Harry Potter a de quoi faire rêver les plus grands fans d'Harry Potter. Destinée à un public adulte, la réplique à l’échelle 1:32 du Poudlard Express est un projet de construction assez ambitieux.

L’édition de collection comprend 5129 pièces et mesure plus de 26 cm de hauteur, 118 cm de long et 20 cm de large.

L’ensemble comprend également 20 figurines, avec lequelles sont reproduites 4 scènes classiques des films Harry Potter. La voiture de passagers comprend 3 compartiments, chacun représentant une scène:

lorsque Harry, Ron et Hermione se rencontrent dans le premier film de la série;

lorsque le professeur Lupin sauve Harry du Dementor dans le troisième film;

et lorsque Luna sauve Harry du sort de Draco dans le sixième film.

Le modèle comprend également le quai 9 3⁄4 de la gare de King’s Cross, où Harry et Ginny attendent avec leurs enfants, Lily, James et Albus, prêts pour le premier voyage d’Albus à bord du Poudlard Express.

L’ensemble LEGO #76405 Poudlard Express - Édition de collection arrive le 31 août 2022 en magasins et en ligne.

Le Poudlard Express – Édition de collection Ensemble pour adultes mesurant plus de 26 cm de hauteur, 118 cm de long et 20 cm de large. *Les prix peuvent changer sans préavis. 619,99 $ LEGO Canada

