Kena: Bridge of Spirits arrive sur Steam avec des nouveaux modes

L'adorable jeu Kena: Bridge of Spirits arrive sur Steam le 27 septembre prochain, amenant avec lui une mise à jour qui célébre le premier anniversaire du jeu. Celle-ci sera également déployée sur les versions du jeu sorties sur Epic Game Store et PlayStation.

• À lire aussi: Death Stranding: l’aventure signée Hideo Kojima arrive sur la Xbox Game Pass pour PC

• À lire aussi: QuakeCon: cinq classiques de Bethesda, id Software et Raven Software s’ajoutent sur Xbox Game Pass pour PC

La mise à jour d'anniversaire ajoutera un mode New Game+, plus de Charmstones à collecter, le mode de jeu Spirit Guide Trials, un mode photo amélioré et plus encore.

L’ajout du New Game+ permettra notamment de recommencer l’aventure avec les habiletés et équipements déverrouillés. Tandis que le mode Spirit Trials ajoute une multitude de défis, comme des parcours à obstacles, des défenses en vagues et des défis contre des boss du jeu.

De nouveaux habits et des chapeaux ont également été ajoutés, inspirés par les personnages que Kena rencontre au fil de son aventure.

Sorti sur PS5 et PS4 le 21 septembre 2021, Kena: Bridge of Spirits était le premier jeu d’Ember Labs.

Le jeu d’aventure amélioré arrivera donc sur Steam, dès le 27 septembre. Les joueurs qui ont acheté le jeu sur Epic Games Store, PS5 et PS4 pourront également profiter des nouveautés grâce à la mise à jour d’anniversaire gratuite.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s