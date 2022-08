Les manettes sans fil Xbox en solde pour une durée limitée

Économisez 20% de rabais à l’achat de la manette sans fil Xbox Series X/S, pour une durée limitée.

Habituellement offertes à 74,99$, les manettes Xbox sont en vente à partir de 59,99$ chez plusieurs détaillants, et ce jusqu’au 26 août.

Elles sont offertes en plusieurs choix de couleurs: Carbon Black, Robot White, Electric Volt, Pulse Red et Shock Blue. De plus, la manette est compatible avec Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, Android et iOS.

Pour commander la manette sans fil Xbox Series X/S de Microsoft:

