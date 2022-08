Gotham Knights: Warner Bros. devance la sortie de son jeu [VIDÉO]

Warner Bros. a annoncé une sortie devancée de son prochain jeu créé par WB Montréal, mettant en vedette Robin, Nightwing, Red Hood et Batgirl.

La bonne nouvelle a été annoncée lors de la soirée d'ouverture de Gamescom, qui a lieu à Cologne, en Allemagne. Ainsi, on aura la chance de jouer à Gotham Knights à partir du 21 octobre prochain, soit quatre jours plus tôt que la date précédemment annoncée.

Par le fait même, une nouvelle bande-annonce du jeu a présenté quelques vilains qu’on risque de croiser lors de notre aventure dans Gotham Knights.

Ainsi, on croisera le fer avec Harley Quinn, Mr. Freeze et Clayface, pour n’en nommer que quelques-uns.

La bande-annonce donne la chance de voir de plus en plus près Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin en action alors que les quatre héros font tout en leur pouvoir pour protéger Gotham City.

Gotham Knights arrivera le 21 octobre sur Xbox Series X/S, PS5 et Windows PC.

