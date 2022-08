PlayStation dévoile la DualSense Edge, une nouvelle manette PS5

PlayStation a présenté mardi, dans le cadre d’Opening Night Live de Gamescom, une toute nouvelle manette pour la console PlayStation 5.

La manette sans fil DualSense Edge est la toute première manette ultra-personnalisable développée par Sony Interactive Entertainment. Selon le blogue officiel de PlayStation, la DualSense Edge propose plusieurs options matérielles et logicielles afin de créer une expérience entièrement personnalisée.

Courtoisie Sony Interactive Entertainment

Les joueurs pourront faire un remapping des boutons avec des contrôles modulables, ajouter des profils de contrôles, changer les sticks, ajuster la sensibilité du stick et le seuil d’entrée. C’est donc la manette idéale pour les joueurs qui cherchaient un modèle «pro» de la DualSense. Reste à voir comment elle se compare à la manette Elite Series 2 de Xbox!

Courtoisie Sony Interactive Entertainment

«L’opportunité de créer la DualSense Edge est un véritable rêve devenu réalité pour notre équipe. On voulait contribuer à l'héritage des manettes iconiques de PlayStation en créant une manette qui offre aux joueurs la possibilité d'expérimenter et de personnaliser ses éléments en se basant sur leur propre style de jeu, qu'ils soient compétitifs ou qu'ils apprécient tout simplement des fonctionnalités personnalisables. La DualSense Edge contient aussi plusieurs petites touches retravaillées qui, on l'espère, sauront plaire aux joueurs», explique Hideaki Nishino de Sony Interactive Entertainment.

Une date de lancement n’a pas encore été dévoilée pour la manette DualSense Edge. Lisez plus de détails sur le blogue de PlayStation.

