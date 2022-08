George R. R. Martin voulait que «Game of Thrones» dure au moins 10 saisons

George R. R. Martin voulait que HBO fasse durer Game of Thrones pendant au moins 10 saisons.

Dans une entrevue accordée au Wall Street Journal, l'auteur s'est souvenu avoir dit aux patrons de HBO, qui ont fondé la série à succès sur sa série fantastique A Song of Ice and Fire, d'envisager de tourner jusqu'à 13 saisons. Au final, Game of Thrones a duré huit saisons, les co-créateurs David Benioff et D. B. Weiss recevant de nombreuses critiques pour la façon dont ils ont terminé les choses.

«Je disais qu'il fallait au moins 10 saisons et peut-être 12 ou 13. J'ai perdu sur ce coup», déclare l'écrivain à la publication.

Les deux dernières saisons de Game of Thrones sont sorties avant les livres, George R. R. Martin travaillant toujours sur ses deux derniers tomes de A Song of Ice and Fire – dont il promet qu'ils auront une fin différente de celle de la série télévisée.

L'auteur explique également qu'une fois que Game of Thrones a dépassé l'intrigue de ses livres publiés, il a perdu son influence sur la direction de la série. «Je n'ai eu aucune contribution aux dernières saisons, à part, vous savez, inventer le monde, l'histoire et tous les personnages, déclare-t-il. Je crois que j'ai plus d'influence maintenant (sur la série antépisode House of the Dragon) que sur la série originale.»

Le premier épisode de House of the Dragon est sorti le 21 août.