Il y aura davantage de pubs dans Outlook

L'application mobile Outlook offre aux utilisateurs deux options pour organiser leur boîte de réception : une boîte de réception unique avec tout ce qu'elle contient ou une boîte de réception à onglets divisée en deux catégories - "Focused" avec le courrier important et "Autres" avec tout le reste.

Auparavant, Microsoft ne plaçait des publicités dans l'onglet "Other" que pour les utilisateurs gratuits, mais elle les ajoute désormais au mode de boîte de réception unique, également.

Pour les utilisateurs «gratuits» d’Outlook mobile, il sera plus difficile d’éviter les publicités en tête de la boîte de réception normale. Et avec les deux types de boîte de réception Focused et Other (Autres), il n’y aura des publicités qu’en haut de l’onglet Autres.

Microsoft La messagerie dans la boîte de courriels Focused inbox.

Ces publicités auront l’air de courriels normaux – une manière d’attirer la curiosité des utilisateurs. Et même si vous les supprimez, elles réapparaîtront. Si vous en ouvrez une, le contenu publicitaire s’affichera dans un mini navigateur.

Au moins pour les utilisateurs gratuits, ils peuvent éviter les publicités en activant la fonction Boîte de réception ciblée (Focused).

Et pour éviter toutes les publicités dans sa messagerie mobile Outlook, il faudra détenir un abonnement à Microsoft 365.