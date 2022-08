Voici l’édition de collection d’Hogwarts Legacy qu'on pourra bientôt précommander [VIDÉO]

Mercredi matin, Warner Bros. a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube présentant l’édition de collection d’Hogwarts Legacy et son contenu. Bonne nouvelle pour les fans, puisqu’on pourra la précommander dès demain.

Il faudra toutefois débourser une petite fortune pour cette édition limitée du jeu de Warner Bros. En effet, l’édition de collection d’Hogwarts Legacy sera vendue à 289,99 $US pour PC, Xbox One et PS4 et 299,99 $US pour Xbox Series X et PS5. Celle-ci comprend le jeu, un boîtier en aluminium, une baguette flottante avec un livre ouvert comme base, du contenu additionnel en jeu et un accès anticipé au jeu à partir du 7 février 2023.

Hogwarts awaits. Pre-order the #HogwartsLegacy Collector's Edition tomorrow at 8 AM PT. pic.twitter.com/84Cbp9Ui68 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 24, 2022

Hogwarts Legacy sera également offert en édition deluxe. Cette dernière sera vendue à 69,99 $US pour PC, Xbox One, Nintendo Switch et PS4 et 79,99 $US pour Xbox Series X et PS5. Celle-ci comprend également un accès anticipé au jeu, ainsi qu’un pack Dark Arts, qui comprend une garde-robe exclusive, une monture Thestral volante et un accès à l'arène de combat Dark Arts.

Bring a darker flair to your journey through the wizarding world. Pre-order the #HogwartsLegacy Deluxe & Digital Deluxe Editions tomorrow at 8 AM PT. pic.twitter.com/tzDUBvFfcl — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 24, 2022

Warner Bros. a aussi annoncé que les précommandes pour l’édition de collection d’Hogwarts Legacy et ses autres éditions débuteront le 25 août à 11h. Pour plus d'information à propos de la précommande de Hogwarts Legacy, visitez le site officiel.

