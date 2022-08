Fitbit met à jour ses montres Sense 2, Versa 4 et Inspire 3 avec Google Wallet et la navigation routière

Disons qu’il a fallu du temps pour mettre à niveau les montres Fitbit avec des solutions qui existent depuis belle lurette chez la concurrence. Rappelons que Fitbit est une marque officiellement détenue par Google depuis janvier 2021, mais annoncée plus tôt en 2019.

À l’origine, les meilleurs arguments de ces montres se limitaient au suivi des activités sportives, à leur grande autonomie et leur légèreté. Mais cela ne suffit plus pour assurer des ventes à l’image des ambitions d’un géant comme Google.

Les modèles Sense 2, Inspire 2 et Versa 3 ont tous été lancés en 2020 et seuls les modèles Charge 5 et Luxe sont apparus entre-temps.

Fitbit La montre Versa 4

Concernant les montres Sense 2 et Versa 4, les nouveaux modèles pourront se connecter à Google Maps et indiquer des directions virage par virage directement à votre poignet. Celles-ci auront également accès au paiement sans contact Google Wallet.

La montre Sense 2 dispose d’un capteur de réponse corporelle capable de mesurer l’activité électrodermale et les réactions au stress.

Pour exploiter toutes les capacités des montres et les services offerts par Fitbit, l’abonnement Fitbit Premium (les six premiers mois sans frais) apporte un suivi du sommeil avec dix mesures différentes et un score de gestion du stress.

Fitbit La montre Inspire 3

L’Inspire 3, la montre d’entrée de gamme du fabricant, propose un design plus mince, une solide autonomie de 10 jours, mais pas de nouvelles fonctions de paiement sans contact ni de navigation GPS.

Prix et dates de livraison

Sense 2 : 399,95 $, d’ici le 23 septembre

Versa 4 : 299,95 $, d’ici le 23 septembre

Inspire 3 : 129,95 $, autour du 15 septembre