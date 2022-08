Les sorties d’Aquaman 2 et Shazam! Fury of the Gods repoussées

Aquaman 2 et Shazam! Fury of the Gods ont été reportés par Warner Bros.

Les responsables du studio ont annoncé mercredi que la suite d'Aquaman, avec Jason Momoa, sortira désormais le 25 décembre 2023 au lieu du 17 mars 2023. De plus, la suite de Shazam!, avec Zachary Levi, ne sortira plus dans les cinémas à Noël. Elle a été repoussée à l'ancien créneau d'Aquaman 2, en mars 2023.

Cette décision signifie que le long-métrage de DC Films ne sera plus en concurrence avec la suite d'Avatar de James Cameron, The Way of Water, au box-office.

Le remaniement du calendrier a également affecté Evil Dead Rise, qui sortira désormais en avril 2023, The Nun 2, qui sortira en septembre 2023, et House Party, qui devait être diffusé en avant-première sur HBO Max mais qui sortira désormais en salle le 9 décembre 2022. Salem's Lot, dont la sortie était prévue en avril 2023, a été retiré du calendrier.

Cela signifie que le studio n'a plus qu'un seul film DC Films à sortir cette année : Black Adam, avec Dwayne Johnson, attendu en octobre. Les autres sorties du studio en 2022 sont Don't Worry Darling et House Party à l'international, et Emily et The Lost King au Royaume-Uni.

Les films reprogrammés sont le résultat d'un changement de direction et de stratégie au sein du studio à la suite de la fusion de WarnerMedia avec Discovery plus tôt cette année. Le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a également décidé récemment d'abandonner la sortie du film Batgirl, bien qu'il soit en post-production, et le spin-off de Scooby-Doo, Scoob: Holiday Haunt.

Des sources ont déclaré mercredi au Hollywood Reporter qu'un groupe restreint de personnes ayant travaillé sur Batgirl pourra voir le film à moitié terminé lors de projections secrètes sur le site de Warner cette semaine, avant que les séquences ne soient enfermées dans un coffre-fort.

À VOIR AUSSI