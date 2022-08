Pinocchio: Disney dévoile une nouvelle bande-annonce du film [VIDÉO]

Disney a dévoilé une première vraie bande-annonce pour le film Pinocchio, un «remake» du classique de 1940 réalisé par Robert Zemeckis qui sort en septembre.

La compagnie avait dévoilé un petit aperçu du film en mai, mais la nouvelle bande-annonce montre enfin la marionnette en action. On y voit aussi Tom Hanks, qui incarne Geppetto.

Bande-annonce Pinocchio

Les réactions à la bande-annonce sont plutôt tièdes. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo YouTube compte plus de 21 000 mentions «je n’aime pas» contre 22 000 mentions «j’aime». L’aperçu demeure toutefois populaire, ayant accumulé plus de 2 millions de vues depuis mercredi.

Cette adaptation met en vedette Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt, Benjamin Evan Ainsworth, Angus Wright, Cynthia Erivo, Sheila Atim, Lorraine Bracco et Keegan-Michael Key.

Il ne s’agit pas de la seule histoire de Pinocchio prévue prochainement. Guillermo del Toro prépare une version «stop-motion» de Pinocchio pour Netflix vers la fin de l’année, et le jeu vidéo Lies of P annoncé plus tôt cette semaine s’inspire aussi du personnage.

Pinocchio devrait débarquer sur Disney+ le 8 septembre 2022.

