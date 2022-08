BioShock: Netflix a trouvé un réalisateur et un scénariste pour le film

Netflix a annoncé jeudi après-midi avoir trouvé un réalisateur et un scénariste pour le film basé sur la franchise à succès de 2K et Take-Two Interactive, BioShock.

C’est à Francis Lawrence, connu pour avoir réalisé quatre des cinq films de la série Hunger Games ainsi que l’excellent thriller post-apocalyptique I Am Legend avec Will Smith, que revient le rôle de réalisateur de BioShock.

La scénarisation a, quant à elle, été confiée à Michael Green, connu pour son travail sur Logan, Blade Runner 2049 et American Gods.

C’est en février dernier que le géant de la diffusion sur demande a fait l’annonce du film BioShock, en collaboration avec 2K et Take-Two Interactive. À l’époque, Netflix et l’éditeur de la franchise avaient passé près d’un an en négociation avant de donner le feu vert au long-métrage.

L’histoire de BioShock commence sous la surface de l’océan dans la fameuse ville sous-marine Rapture. Les jeux de la franchise se sont vendus à près de 39 millions d’exemplaires dans le monde.

Netflix n’a pas encore annoncé quand on aura la chance de voir le long-métrage sur le service de diffusion sur demande. Il faudra donc encore faire preuve de patience.

