House of the Dragon: HBO donne le feu vert pour une saison 2

Bien que la première saison d'House of the Dragon vient tout juste de débuter, ça n’aura pas pris de temps à HBO de renouveler la série pour une deuxième saison.

• À lire aussi: «House of the Dragon» démarre tout feu tout flamme, en attendant «Les Anneaux de pouvoir»

• À lire aussi: George R. R. Martin voulait que «Game of Thrones» dure au moins 10 saisons

Dans un communiqué, la vice-présidente directrice de la programmation HBO, Francesca Orsi, a déclaré être fière de ce que l’équipe derrière House of the Dragon a accompli avec la première saison. «Notre distribution et notre équipe ont relevé un énorme défi et ont dépassé toutes les attentes, en livrant une émission qui s'est déjà imposée comme incontournable.»

Acclamé par la critique, House of the Dragon a suscité de vifs éloges de la part des médias et des fans. Le premier épisode a réuni près de 9,98 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion aux États-Unis sur les canaux de HBO, rejoignant ainsi la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l’histoire de HBO, selon WarnerMedia.

House of the Dragon, qui mêle fantastique et intrigues politiques, commence à l’apogée de la dynastie des Targaryen dont le pouvoir, qui repose essentiellement sur sa maîtrise des dragons, est fragilisé par des luttes de succession.

La distribution talentueuse de l’antépisode de Game of Thrones compte notamment Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Paddy Considine, entre autres.

Le deuxième épisode de House of the Dragon sera diffusé ce dimanche sur les chaînes HBO.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s