Reflector et Isart ont mis à défi huit étudiants de développer un jeu vidéo: Lorekheim – Raise of the Fallen

Reflector Entertainment accorde une grande importance au développement et au soutien de la relève en jeu vidéo. Cette année, en partenariat avec l’école du jeu vidéo ISART DIGITAL, le studio de jeu vidéo a reconduit son programme de mentorat annuel pour une troisième édition, en lançant le défi à huit étudiants de développer un jeu vidéo exploitant l’enjeu très important des changements climatiques : Lorekheim: Rise of a Fallen World.

Tout au long du projet, l’équipe de production choisie par le studio Reflector a suivi les étudiants pour recueillir leurs témoignages ainsi que ceux des experts. Résultat, un documentaire a été présenté pour dévoiler les coulisses de la création du jeu vidéo.

Le jeu en question, Lorekheim: Rise of a Fallen World, traite d’enjeux environnementaux, un thème très préoccupant tant par le monde que par les jeunes qui voient leur avenir compromis par le réchauffement climatique.

Lorekheim: Rise of a Fallen World

« Hugue Asselin, expert en environnement et chargé de cours au Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) de l’UQAM, a formé les étudiants afin qu’ils puissent développer du contenu informatif juste et vérifié », selon le communiqué.

Et pour aller jusqu’au bout de la logique environnementale, toute la production du documentaire a tenu compte des émissions de CO2 émises, du transport jusqu’à la nourriture consommée dans des restaurants locaux écoresponsables. Des crédits carbone ont été achetés pour compenser les émissions. Au total, une cinquantaine d’arbres seront plantés.

Il est possible d’essayer le jeu Lorekheim: Rise of a Fallen World sur la plateforme Itch https://isart-digital.itch.io/lorekheim.

Aussi, le documentaire des coulisses de la création du jeu vidéo est accessible sur YouTube ici.