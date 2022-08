Kermit la grenouille joue les superhéros grâce à ce mod pour Spider-Man Remastered sur PC [VIDÉO]

L’arrivée de Spider-Man Remastered sur PC a rapidement donné naissance à des mods incroyables, comme celui qui permet à Kermit la grenouille de prendre la place de Peter Parker.

Le mod a été créé par Tangoted, et vous aussi pouvez l’essayer en téléchargeant le fichier requis sur Nexus Mods.

Une fois qu'il est installé, le fameux personnage des Muppets prendra la place du Advanced Suit dans la section des apparences, et on doit avouer qu'il est franchement bien fait. Ainsi, il sera possible de combattre le crime à New York dans la peau de la grenouille verte la plus populaire au monde!

Nexus Mods / Tangoted

Nexus Mods / Tangoted

Si vous pensez que remplacer Spider-Man par Kermit est niaiseux, vous n’avez rien vu. Pèse sur start a essayé le mod qui remplace l'homme-araignée par la pierre tombale de l’oncle Ben. Une vidéo vaut mille mots!

