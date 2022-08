Nouvelle bande-annonce pour le film Weird: The Al Yankovic Story [VIDÉO]

Voyez Daniel Radcliffe totalement assumer son côté bizarre dans la bande-annonce du film biographique parodique Weird: The Al Yankovic Story.

• À lire aussi: Netflix annule la série Resident Evil après une seule saison

• À lire aussi: House of the Dragon: HBO donne le feu vert pour une saison 2

Prenant l’affiche sur la plateforme de diffusion sur demande The Roku Channel le 4 novembre prochain, Weird: The Al Yankovic Story raconte «l’histoire vraie inédite» du musicien parodique, y compris «ses histoires d’amour torrides avec des célébrités et son style de vie dépravé». La parodie du genre biographique montrera un récit fictif de l'ascension de Yankovic vers la célébrité, mettant en vedette plusieurs de ses premiers succès tels que «Like a Surgeon» et «Eat It».

En plus de Radcliffe, on retrouve Evan Rachel Woods dans le rôle de Madonna ainsi que Quinta Brunson, Rainn Wilson, Julianne Nicholson et Toby Huss.

Lauréat de cinq prix Grammy, «Weird» Al est le musicien parodique qui a le plus vendu de tous les temps. Connu pour ses succès tels que «White & Nerdy», «Another One Rides the Bus», son album «Mandatory Fun», sorti en 2014, lui a valu son premier album no. 1 sur le Top 200 de Billboard.

Weird: The Al Yankovic Story arrivera donc le 4 novembre sur The Roku Channel tout à fait gratuitement. Le film sera aussi présenté le 8 septembre lors de la soirée Midnight Madness du Festival international du film de Toronto.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s