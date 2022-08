Facebook Gaming: l’application fermera en octobre sur iOS et Android

L’application mobile Facebook Gaming sera mise hors service sur iOS et Android dès le 28 octobre.

«Nous tenons à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour créer une communauté florissante pour les joueurs et les fans depuis le lancement de cette application. Il s'agissait véritablement d'un effort mené par la communauté pour apporter de nouvelles fonctionnalités de jeu à Facebook», peut-on lire dans le message partagé via l’app.

Capture d'écran Facebook Gaming

Après le 28 octobre, l’application mobile ne fonctionnera plus et ne sera plus téléchargeable. Bien qu’elle soit vouée à disparaître, certaines de ses fonctionnalités seront toujours accessibles via l'application Facebook principale.

Toutefois, l’équipe assure que Facebook Gaming ne disparaîtra pas de sitôt. «Malgré cette nouvelle, notre mission de connecter les joueurs, les fans et les créateurs aux jeux qu'ils aiment n'a pas changé, et vous pourrez toujours trouver vos jeux, streamers et groupes lorsque vous visiterez Gaming dans l'application Facebook.»

Lancée en 2020, l’application Facebook Gaming donnait aux joueurs sur mobile un moyen facile de diffuser leur jeu et de regarder d’autres streamers sur leurs téléphones. Elle offre également un support pour les jeux instantanés sur Facebook et permet aux joueurs d’en profiter sans avoir à les télécharger sur leurs appareils.

