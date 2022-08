Quelles sont les 15 séries Netflix les plus populaires sur Twitter?

Entre Stranger Things, The Sandman, ou encore La Chronique des Bridgerton, les accros aux séries ont été servis cette année. Avant la reprise, faisons le point sur les séries de Netflix qui ont fait le buzz sur Twitter. Voici les 15 séries de Netflix les plus commentées sur le réseau social.

Avez-vous été plutôt d'humeur romantique ou plus attiré par la science-fiction en 2022 sur Netflix ? L'heure est au bilan à quelques jours de la rentrée. Les fans du petit écran ont eu de quoi se divertir tout au long de l'année sur la plateforme de streaming avec le retour de certaines séries phares du géant américain.

C'est d'ailleurs Stranger Things qui s'impose sur Twitter comme la série la plus commentée avec 23,1 millions de tweets comptabilisés entre janvier et août 2022 par Visibrain, l'outil de veille des réseaux sociaux. La série de science-fiction, dont la quatrième saison a été lancée en deux parties en mai et en juillet 2022, a battu des records de visionnage sur Netflix. La première partie de la dernière saison de Stranger Things s'est même offert le luxe de battre une autre série à succès du géant américain, La Chronique des Bridgerton.

D'après Visibrain, le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things a généré 4,4 millions de tweets sur les 23,1 millions de messages sur Twitter. Les utilisateurs ont également et largement discuté de la chanson de Kate Bush, «Running Up That Hill», utilisée lors d'une scène dans la première partie de la saison 4. En tout, plus de 46 600 tweets ont mentionné le titre et l'artiste «rien que sur le week-end de sortie de la partie 2», a précisé Visibrain. La chanson culte des années 80 a même vu ses écoutes bondir sur Spotify.

Battue par Stranger Things, La Chronique des Bridgerton a tout de même fait vibrer les réseaux sociaux en 2022. Sur Twitter, la série romantique d'époque a engendré 4,9 millions de tweets pour sa deuxième saison. Le personnage principal, le Vicomte Anthony Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, a plus séduit les internautes que sa soeur, Daphné, l'héroïne de la première saison. 100 000 tweets ont été publiés sur le réseau social du petit oiseau le week-end suivant la sortie de la nouvelle saison, c'est 6 fois plus que pour sa soeur.

Les nouvelles séries créent la surprise

La tendance des K-drama se confirme sur Twitter. La première saison de Twenty Five Twenty-One, une série sud-coréenne lancée en février 2022 sur Netflix, a attiré les internautes qui ont publié 4 millions de tweets avec des pics allant jusqu'à 13 tweets par seconde, a précisé la plateforme de veille.

À noter que The Sandman, la dernière adaptation de l'œuvre de Neil Gaiman, prend la huitième place du classement. Lancée seulement le 5 août dernier, la nouvelle série a déjà cumulé 1 million de tweets.

Netflix est le grand vainqueur de Twitter. Face à ses concurrents, la plateforme de streaming réussit à faire mieux avec 64,3 millions de tweets publiés depuis le 1er janvier 2022. C'est 10% de plus qu'en 2021 et 34% de plus que ses rivaux comme Disney+, a ajouté Visibrain.

Top 10 des séries les plus commentées sur Twitter (entre janvier et août 2022)