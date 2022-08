Winnie the Pooh devient un tueur en série sanguinaire dans ce nouveau film d’horreur [VIDÉO]

Quelques heures se sont écoulées depuis sa sortie sur YouTube et déjà, la première bande-annonce de Winnie the Pooh: Blood and Honey fait beaucoup parler d’elle.

Dans cette version d’horreur, après que Christopher Robin ne soit pas revenu rendre visite à ses amis du 100 Acre Wood, une chose horrible semble être arrivée. «Christopher s’est éloigné d'eux, et il ne leur a pas [donné] de nourriture, ce qui a rendu la vie de Pooh et Porcinet assez difficile », a récemment dévoilé le réalisateur Rhys Frake-Waterfield à Variety. «Parce qu'ils ont tellement dû se débrouiller seuls, ils sont essentiellement devenus sauvages.»

Bande-annonce Winnie the Pooh: Blood and Honey

Le fait qu’on puisse avoir un film d’horreur à propos de Winnie l'ourson, c’est notamment grâce au passage de l'œuvre originale au domaine public. Pour des raisons de droits d’auteur, Tigrou n'apparaîtra pas dans le film.

Le film a été tourné en 10 jours en Angleterre. Bien que Waterfield ait refusé de révéler le budget du film d’horreur, il a déclaré que le public «ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit une production de niveau hollywoodien.»

Chose certaine, les doux souvenirs qu’on a du sympathique ourson amateur de miel risquent d’être anéantis après le visionnement de la bande-annonce.

Aucune date n’a encore été dévoilée pour la sortie de Winnie the Pooh: Blood and Honey sur DVD et vidéo sur demande, qui sera distribué par ITN Studios.

