Call of Duty, Overwatch et Diablo prévus sur Xbox Game Pass

Phil Spencer a confirmé les plans de Microsoft d’ajouter Call of Duty, Overwatch et Diablo sur le service d’abonnement Xbox Game Pass.

• À lire aussi: Le studio Quantic Dream acheté par NetEase Games

• À lire aussi: Sony et Tencent acquièrent 30% des parts de FromSoftware

Dans une longue publication détaillant ses plans suivant la récente acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, le PDG de Microsoft Gaming confirme l’intention de la compagnie «de rendre la bibliothèque de jeux très appréciée d'Activision Blizzard - y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty - disponible sur Game Pass et de développer ces communautés de joueurs.»

Les autres plateformes ne seront pas affectées

«Nous avons entendu dire que cet accord pourrait éloigner des franchises comme Call of Duty des endroits où les gens les jouent actuellement.» Le PDG de Microsoft Gaming a tenu à rassurer les foules en s'engageant à «livrer la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le jour même du lancement du jeu.»

En donnant comme exemple Minecraft, il explique comment le jeu continue d’être disponible sur plusieurs plateformes et comment il s'est étendu à encore plus depuis que Mojang a joint Microsoft en 2014.

Il n’oublie pas les développeurs. «Alors que nous étendons notre vitrine de jeux sur de nouveaux appareils et plateformes, nous veillerons à ce que nous le fassions d'une manière qui protège la capacité des développeurs à choisir comment distribuer leurs jeux.»

Courtoisie Microsoft

Intérêt particulier pour le mobile

«Bien que nous aimions les consoles, nous reconnaissons qu'elles ne sont pas les seules façons avec lesquelles les gens jouent à des jeux», explique Spencer dans son billet de blogue. «Aujourd'hui, la plateforme de jeu la plus importante et [qui] a la croissance la plus rapide est celle des plateformes mobiles.»

Il explique l'intention de Microsoft de vouloir offrir le choix aux joueurs et rendre leurs jeux plus accessibles. «Le choix est tout aussi important pour les développeurs. Les développeurs bénéficient d'une diversité de modèles de distribution et d'affaires pour leurs jeux. Le choix ouvre des opportunités d'innovation et permet à l'industrie de se développer.»

Spencer veut nous convaincre que le service d’abonnement Xbox Game Pass et la technologie de streaming de jeux en infonuagique rendront les «jeux plus abordables et [aideront] les joueurs du monde entier à trouver leur prochain jeu préféré.» Avec l’ajout des jeux de la bibliothèque d’Activision Blizzard, Microsoft espère rendre la Game Pass plus attrayante aux joueurs sur téléphones mobiles et autres appareils connectés.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s