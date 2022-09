Marvel: Chadwick Boseman récompensé à titre posthume aux Emmy Awards

Taylor Simone Ledward Boseman a accepté un Emmy au nom de son mari Chadwick Boseman ce week-end.

Lors de la cérémonie des 2022 Creative Arts Emmy Awards samedi, Chadwick Boseman, la star de Black Panther, a reçu à titre posthume l'Emmy de la meilleure voix de personnage pour son rôle dans la série animée de Disney+ et Marvel What If...?.

Le comédien - qui incarnait Star-Lord T'Challa dans la série - est décédé en août 2020 d'un cancer du côlon à l'âge de 43 ans.

Capture d'écran Disney+ Star-Lord T'Challa et Yondu Udonta dans la série «What If...?»

En acceptant le prix, l'épouse de l'acteur a déclaré: «Quand j'ai appris que Chad était nommé, j'ai commencé à penser à tout ce qui se passait dans le monde et dans notre monde et j'étais tellement impressionnée par son engagement et son dévouement et quel beau moment que l'une des dernières choses sur lesquelles il travaillait était quelque chose de si important pour lui et pour le monde, mais aussi quelque chose de nouveau. [...] Chad serait tellement honoré et je suis honorée en son nom ».

Lors de la cérémonie, d’autres œuvres et artisans ont été récompensés. D’abord, les artisans chez Riot Games, avec la série animée Arcane de Netflix, ont reçu quatre Emmy Awards, dont un pour le meilleur programme animé, ainsi que trois prix décernés par un jury.

Deux Emmys ont aussi été remis à Peter Jackson (The Lord of the Rings) pour la réalisation et le documentaire The Beatles: Get Back, disponible sur Disney+.

La cérémonie télévisée des Emmys Awards aura lieu le 12 septembre prochain à 20h. La série coréenne à succès Squid Game est notamment en nomination dans plusieurs catégories, dont celles du meilleur acteur principal, de la meilleure actrice de soutien, du meilleur acteur de soutien et de la meilleure série dramatique.

