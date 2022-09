Apple renouvelle ses gammes AirPods et Watch

Commençons par les nouvelles montres Apple Watch série 8 qui est dotée d'un gyroscope et d'un accéléromètre améliorés qui peuvent détecter si vous êtes dans un accident de voiture. C'est l'une des nombreuses annonces faites lors de l'événement organisé par Apple ce matin à Cupertino, où la société a présenté ses dernières innovations techniques et de service.

La détection d'accident de voiture sur la série 8 - dont la rumeur a circulé à la fin de l'année dernière - est rendue possible par un nouveau gyroscope à trois axes et un accéléromètre "à force g élevée" qui échantillonne les données quatre fois plus rapidement que la génération précédente (et jusqu'à une force 256 G). En s'appuyant sur un algorithme exécuté sur l'appareil, ainsi que sur le baromètre, la série 8 peut détecter les accidents dans la plupart des types de véhicules et avertir automatiquement les contacts et services d'urgence, a déclaré Apple.

Semblable à un service comme OnStar, la fonction peut automatiquement vous mettre en relation avec les services d'urgence, fournir votre localisation et avertir vos contacts d'urgence.

Cette série 8 est l'une des rares – sinon la seule – montres intelligentes du marché à disposer de cette fonctionnalité.

Les grands ajouts de cette version améliorée comprennent un nouveau capteur de température axé sur la santé des femmes, une fonction de détection des accidents, une nouvelle option de mode basse consommation et l'itinérance internationale.

Le capteur de température arrive à point nommé étant donné l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis. Grâce à cette fonction, les femmes peuvent suivre leur ovulation à titre d'estimation rétrospective, selon Apple. Cette fonctionnalité tire parti de la nouvelle conception à deux capteurs de la série 8. La montre comprend un capteur de température sur le cristal arrière, près de votre peau, et un autre juste sous l'écran. Cette conception est destinée à minimiser les biais de l'environnement extérieur, note l'entreprise.

Apple

Pour les sportifs, l’Apple Watch Ultra

L'Apple Watch Ultra a été spécialement conçue pour le suivi des sports intenses. Il s'agit d'un modèle plus grand avec une meilleure autonomie de la pile. Elle dispose également d'un boîtier différent conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes.

Le boîtier est fabriqué en titane aérospatial et mesure 49 mm. Il est beaucoup plus grand que les montres typiques, et aussi plus grand que les modèles existants de l'Apple Watch. L'écran est complètement plat et est fait de cristal de saphir, ce qui devrait augmenter la solidité. Elle possède toujours la couronne familière, mais il y a un bouton d'action supplémentaire pour accéder rapidement à une série de fonctions. Par exemple, vous pouvez utiliser le bouton pour marquer un segment sans avoir à tripoter l'écran. Les boutons ont été conçus pour être accessibles, même lorsque vous portez des gants.

La fonction cellulaire est une caractéristique standard de tous les modèles Apple Watch Ultra et ce nouveau modèle dispose d'un GPS multibande amélioré. L'autonomie de la pile peut atteindre 36 heures. Une nouvelle fonction d'optimisation de la pile sera également disponible plus tard cet automne. Avec ce paramètre activé, vous pouvez atteindre 60 heures d'autonomie.

L'Apple Watch Ultra est également résistante à l'eau WR-100 – et elle dispose d'un profondimètre automatique intégré. Elle est également certifiée EN13319, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser comme ordinateur de plongée.

On peut commander la montre Ultra dès aujourd’hui avec une disponibilité en magasin à partir du vendredi 23 septembre, contre 1099 $CA.

Apple

Écouteurs AirPods Pro

La gamme AirPods Pro existe depuis trois ans déjà et la nouvelle gamme Pro adopte une puce H2 et une suppression du bruit améliorée.

Apple a déclaré que les nouveaux AirPods Pro sont équipés d'un pilote audio à faible distorsion, et d'un amplificateur personnalisé pour l'alimenter.

De plus, le géant a introduit la transparence adaptative qui change en fonction du bruit de fond - alimentée par un échantillonnage de 48 000 par seconde grâce à la nouvelle puce H2.

Apple

Les nouveaux AirPods sont dotés de commandes tactiles sur les tiges, par rapport aux commandes sur les tiges de la première version des AirPods. Les AirPods Pro de deuxième génération ont une autonomie de 6 heures avec 30 heures d'autonomie totale avec l'étui de recharge.

Original, l'étui dispose également d'un haut-parleur pour diffuser des sons pour les alertes sur l'appairage et la pile faible, ou simplement pour le localiser.

Il est possible de les commander à partir du 9 septembre et seront disponibles à partir du 23 septembre.