Nintendo dévoile une nouvelle Switch OLED édition Pokémon Scarlet et Violet [PHOTOS]

Nintendo dévoile une nouvelle Switch OLED édition limitée, aux couleurs rouge orangé et violet.

Cette console comprend des illustrations spéciales des Pokémon Légendaires Koraidon et Miraidon, ainsi que les trois Pokémon de départ: Sprigatito, Fuecoco et Quaxly. On retrouve également un petit Poké Ball au coin de la station d’accueil blanche.

L’arrière de la console est orné d’un collage représentant les Pokémon de départ et d’autres éléments visuels qu’on retrouve dans le jeu.

Les manettes Joy-Con incluses ont les couleurs principales de Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, et sont décorées des emblèmes respectifs des écoles des jeux, Académie Orange et Académie Raisin.

La Nintendo Switch OLED édition Pokémon Scarlet et Violet sera vendue 469,99 $ et sa sortie est prévue le 4 novembre prochain, en ligne sur le Nintendo Store et dans les magasins participants.

Il est important de noter que le jeu n’est pas compris avec la console.

