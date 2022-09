L’abonnement d’un mois à Disney+ est à 1,99$ pour un temps limité

Disney invite les gens à profiter d’une offre d’introduction d’un mois à son service de diffusion sur demande pour seulement 1,99 $. La promotion se termine le 19 septembre.

• À lire aussi: Marvel: Chadwick Boseman récompensé à titre posthume aux Emmy Awards

• À lire aussi: Xbox Game Pass: Disney Dreamlight Valley, You Suck at Parking et plusieurs autres jeux s'ajoutent d'ici la mi-septembre

Cette offre est disponible pour les nouveaux et les anciens abonnés de Disney+. Une fois abonnés, les membres auront accès à une librairie diverse de films, séries et animations de tout genre, comprenant les œuvres de Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore.

Ainsi, les nouveaux abonnés de Disney+ pourront visionner la toute nouvelle adaptation de Pinocchio avec Tom Hanks, la sitcom She-Hulk: Attorney at Law et bientôt, la série dramatique de Star Wars, Andor.

L’offre d’un mois à 1,99 $ est en vigueur jusqu’au 19 septembre, via le site de Disney+. Après le premier mois, l'abonnement passera à 11,99 $.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s