Un excellent petit jeu d’horreur débarque sur mobile bientôt

Cinq ans après sa sortie sur consoles et PC, le jeu de casse-tête d’horreur Little Nightmares arrive bientôt sur les plateformes iOS et Android. La nouvelle a été dévoilée lors du Swipe Showcase de GameSpot par le développeur Tarsier Studios.

Prévu sur mobile plus tard cette année, Little Nightmares se situe dans un monde mystérieux et suit le voyage de Six, une petite fille affamée qui doit échapper à Maw, un vaisseau de fer habité par des êtres monstrueux et tordus.

Le jeu présente un style artistique sombre, semblable à celui de Coraline, mais bien plus dérangeant. Little Nightmares explore l'horreur à travers les yeux d'un enfant et met l'accent sur son impuissance à travers un gameplay de style «furtif».

Bien que le jeu original soit court, la version mobile inclura les contenus additionnels, The Depths, The Hideaway, et The Residence, sortis en 2017 et 2018.

