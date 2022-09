Hogwarts Legacy: voici un tour des quatres salles communes de Poudlard [VIDÉOS]

En attendant la sortie de Hogwarts Legacy le 10 février prochain, Warner Bros. nous invite à découvrir les salles communes des maisons de l’école de sorcellerie Poudlard.

Séparée en quatre vidéos 4K d'un peu plus d'une minute, la visite des salles communes charmera certainement les fans de la franchise et fera rêver ceux qui attendent toujours leur lettre de Poudlard.

Warner Bros. nous fait découvrir ce qui se cache dans ces repères propres à chaque maison de l’école – Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle – et où les élèves vont pour relaxer et étudier.

On rappelle que Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox One Xbox Series le 10 février prochain et sera disponible à une date ultérieure pour Nintendo Switch.

