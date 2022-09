Disney: voyez le premier aperçu de La petite sirène [VIDÉO]

Disney a dévoilé, vendredi dernier, un tout premier aperçu vidéo du film en live-action de La petite sirène.

La bande-annonce d’un peu plus d’une minute met en vedette Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, qui chante Part of Your World, une chanson classique du film original de 1989.

Bande-annonce de La petite sirène

Le film est une version en prise de vues réelles (live-action) du conte bien-aimé. Il est réalisé par Rob Marshall, connu pour ses comédies musicales comme Chicago et Mary Poppins Returns.

En plus de reprendre des moments iconiques du film original, La petite sirène proposera quelques nouveautés. «Avec les chansons préférées des fans et quatre nouvelles chansons écrites par Alan Menken et Lin-Manuel Miranda, le long métrage met également en vedette Melissa McCarthy dans le rôle d'Ursula et Javier Bardem dans celui de Triton», confirme Disney dans un communiqué envoyé aux médias.

La petite sirène sort en salle en mai 2023.

