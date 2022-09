Indiana Jones 5: Harrison Ford peine à retenir ses larmes en présentant un aperçu du film [VIDÉO]

Harrison Ford a présenté, samedi dernier lors de l’expo D23, un premier aperçu du très attendu cinquième opus d’Indiana Jones aux côtés de l’actrice Phoebe Waller-Bridge.

C’est avec beaucoup d’émotion que Ford, 80 ans, a laissé entendre qu’il s’agissait de son dernier film de la série d’aventure. «C’est tout», a-t-il déclaré sur la scène.

Harrison Ford sur scène à D23

«Les films Indiana Jones sont remplis de mystère et d’aventure, mais aussi de coeur», a déclaré l’acteur, en retenant ses larmes. Plusieurs angles de sa touchante présentation ont été filmés et circulent sur le Web depuis samedi.

Le premier aperçu du film, pour lequel on connaît très peu de détails, était réservé aux spectateurs de l’expo D23. On sait toutefois que le film mettra également en vedette Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones, Thomas Kretschmann, Boyd Holdbrook et Antonio Banderas. Il s’agit du premier film de la série depuis Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, sorti en 2008.

Indiana Jones 5 devrait voir le jour en juin 2023.

