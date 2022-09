Le jeu Sims 4 gratuit dès le mois prochain

Huit ans après sa sortie initiale, le jeu The Sims 4 deviendra gratuit. La compagnie EA a annoncé mercredi que le jeu de base sera téléchargeable gratuitement pour PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

On dit «jeu de base», car The Sims 4 propose une panoplie de contenus téléchargeables payants qui ne sont pas inclus dans cette offre. Au total, il y a 12 extensions majeures, dont Chiens & Chats, Saisons et Vie Citadine. Des douzaines d'autres packs peuvent être achetés, dont les Packs de jeu, Kits d'objets, Kits et Bundles.

Le jeu de base coûte normalement environ 29,99$ au Canada. Les packs peuvent varier entre 6,99$ et 54,99$.

Dès le 18 octobre, c'est le jeu de base qui sera gratuit. Les joueurs ayant déjà acheté le jeu (ou qui l'achètent avant le 17 octobre) obtiendront le pack «Desert Luxe Kit» gratuitement. On ne connaît pas la valeur exacte de ce pack, mais un autre pack dans la même catégorie, «First Fits Kit», vaut 6,99$ au Canada.

«Alors que le jeu Les Sims 4 s’apprête à devenir gratuit, notre équipe est déterminée à créer des expériences Les Sims 4 inédites et pleines de sens pour nos joueurs et joueuses, et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons Les Sims Express prochainement. Pour plus d’informations, regardez notre émission en direct Behind The Sims Summit, le 18 octobre 2022 à 19h CEST, sur les chaînes Les Sims YouTube et Twitch, également disponible à la demande,» déclare EA sur son site officiel.

