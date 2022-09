La première bande-annonce dérangeante de Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Vendredi matin, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la série biographique Monster: The Jeffrey Dahmer Story, qui explore l’histoire de l’un des pires meurtriers en série des États-Unis.

La série explora comment Jeffrey Dahmer a pu échapper à la police pendant si longtemps, avant d’être reconnu coupable des meurtres de 17 garçons et jeunes hommes entre 1978 et 1991.

AVERTISSEMENT: la bande-annonce pourrait choquer. Cœurs sensibles s'abstenir.

La vidéo montre Evan Peters, dans le rôle du tueur, ramenant des hommes dans son appartement, tandis que sa voisine Glenda Cleveland, jouée par Niecy Nash, se plaint de l'odeur et des cris provenant de son logement.

La série biographique a été créée par Ryan Murphy (American Horror Story) et Ian Brennan (Scream Queens). Aux côtés d’Evan Peters et Niecy Nash, on retrouvera également Richard Jenkins, Molly Ringwald et Michael Learned.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story sortira sur Netflix le 21 septembre prochain.

La série documentaire en trois parties Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes sortira ensuite le 7 octobre et présentera des entrevues audio inédites entre Dahmer et son équipe de défense juridique.

