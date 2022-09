Voici comment accéder aux conversations secrètes sur Messenger

Poussée par la concurrence, Facebook met à jour son application Messenger en y intégrant le chiffrement de bout en bout des communications.

Cela signifie que les messages sont destinés uniquement à vous et à l'autre personne – et à personne d'autre, y compris Facebook. Au sein d'une conversation secrète, vous pouvez également choisir de définir une minuterie pour contrôler la durée pendant laquelle chaque message que vous envoyez reste visible au sein de la conversation. Facebook utilise le protocole Signal développé par Open Whisper Systems.

Revers à ce protocole, les conversations secrètes ne prennent pas en charge les contenus dits riches.

Comment accéder aux paramètres de messagerie secrète

Pour lancer une discussion chiffrée de bout en bout:

Dans Discussions, appuyez sur l'icône nouveau message en haut à droite. Appuyez sur le cadenas en haut à droite. Saisissez le nom de l’ami avec lequel vous souhaitez discuter.

Pour créer une discussion chiffrée de bout en bout avec une personne avec laquelle vous échangez déjà des messages, effectuez les actions suivantes:

Ouvrez Messenger et recherchez votre discussion. Vérifiez que vous utilisez la dernière version de l’application Messenger. Appuyez sur le nom en haut de la discussion. Appuyez sur Lancer une discussion chiffrée de bout en bout.

Sachez que cette fonction n’est pas disponible sur le logiciel Messenger de votre ordinateur, mais seulement sur les applications mobiles des appareils Android, iPhone et iPad.

Il sera possible d’envoyer secrètement des messages, des images, des autocollants, des vidéos et des enregistrements vocaux. Par contre, les messages de groupe, les animations GIF, les appels vocaux et vidéo et les paiements ne sont pas supportés.

Pour vérifier le chiffrement d’une conversation, ouvrez la discussion chiffrée, cliquez sur le nom de la personne en haut de l’écran, puis cliquez sur Clés de chiffrement de bout en bout. Les clés de chiffrement doivent correspondre sur les deux appareils. Un symbole de cadenas apparaît à côté du nom du correspondant.

Avec cette messagerie chiffrée, Messenger rattrape les applications concurrentes qui l’offraient depuis longtemps...