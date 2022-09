Après trois ans d’absence, la Guilde du jeu vidéo reprend ses assemblées

C’est près de 3000 professionnels qui auront l’occasion de renouer et d’échanger pendant quatre jours du 19 au 22 octobre. Et le programme s’annonce bien rempli, question de faire oublier les trois années d’absence dues à la pandémie.

Pour ceux qui connaissent moins bien la Guilde du jeu vidéo du Québec, c’est une coopérative sans but lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d’enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Figure de proue à l’échelle mondiale dans ce secteur et forte de ses 300 membres, la Guilde constitue le plus grand regroupement du genre au monde.

Le grand public pourra découvrir le monde des jeux vidéo produits au Québec, tandis que les professionnels auront l’occasion de réseauter et de parler affaires avec les éditeurs venus de partout sur la planète.

MEGAMIGS

Experts et conférenciers

« La programmation de MEGAMIGS couvre des sujets d'intérêt et traduit la position engagée de La Guilde sur des enjeux de diversité, équité et inclusion (DÉI), indique son directeur général, Jean-Jacques Hermans. En lien avec des préoccupations touchant toute l’industrie, MEGAMIGS proposera donc des conférences telles que travailler sur le spectre, Résilience des mères dans l’industrie mondiale des jeux, se remettre sur pied après des problèmes au travail, les femmes et les jeux en TI. Encourager de tels espaces d’échange, d’ouverture et d’apprentissage fait partie des objectifs de la Guilde par son soutien d’initiatives porteuses, poursuit le dirigeant. Elle remettra le nouveau prix d’excellence en DÉI à un studio indépendant s'étant démarqué par ses pratiques et processus internes. »

On attend à l’événement pas moins de 80 grandes marques mondiales et nationales, telles que ed Barrels, SandBox Games, EA Motive, Ubisoft, WB Games, Timi Studio Group, Beenox et Triple Boris.

Parmi celles-ci, les yeux seront tournés vers Gearbox et son fameux jeu New Tales from the Borderlands qui débarque en plein MEGAMIGS le 21 octobre.

Et comme aux dernières éditions du MEGAMIGS, des prix seront décernés à des studios et à des créateurs d’ici dans des catégories comme le meilleur design de jeu, les meilleures direction et réalisation artistiques ainsi que la meilleure innovation technologique.

Informations et billetterie

19 au 22 octobre, de 9 à 18 h

Hôtel Bonaventure, Montréal (900, rue de la Gauchetière Ouest)