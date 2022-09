Avec son programme Play to Learn, Ubisoft donne des jeux pour faciliter l’apprentissage du codage et de l’histoire par les jeunes

L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé le don de quatre jeux au milieu de l’éducation dans le cadre de son programme Play to Learn.

Parmi les jeux offerts, Rabbids Coding!, Discovery Tour: Ancient Egypt, Valiant Hearts: The Great War et Anno 1602: History Edition permettront aux jeunes de se familiariser avec la programmation de façon amusante et stimulante.

Et avec les jeux Discovery Tour: Ancient Egypt, Valiant Hearts: The Great War et Anno 1602: History Edition, les jeunes auront l’occasion de plonger au cœur de différentes époques de l’histoire.

Pour Mickaël Newton, responsable groupe du mécénat In-game « les jeux vidéo sont une façon dynamique et interactive d’aider les joueurs à développer des compétences et à acquérir des connaissances. Nous travaillons, par exemple, avec des enseignants qui utilisent Discovery Tour en classe pour enseigner l’histoire. Le programme Play to Learn nous donne la possibilité d’aller plus loin et d’offrir, à un public plus vaste, une expérience d’apprentissage stimulante et novatrice grâce à nos jeux ».

D’autres jeux seront ajoutés dans le futur, écrit Ubisoft.

Visitez ce lien pour en savoir davantage sur le programme Play to Learn.