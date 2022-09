Stranger Things: la maison des Byers est à vendre

Fans de Stranger Things, c’est maintenant votre chance d’ajouter une pièce unique à votre collection. La maison de Joyce, Will et Jonathan Byers est à vendre pour seulement 300 000 $US.

Dénichée par TMZ, l’annonce de vente décrit la propriété comme la maison apparaissant dans les premières saisons de la série à succès de Netflix. La propriété de 1846 pieds carrés construite en 1900 se situe au 149 Coastline Road, à Fayetteville en Géorgie, et repose sur 6 acres de terrain.

Courtoisie Georgia MLS

Courtoisie Georgia MLS

«Cette maison a besoin d'une rénovation complète, mais avec le bon propriétaire, le potentiel de retour sur investissement pourrait être ÉNORME», lit-on dans l’annonce. «Depuis que l'émission a été diffusée, les fans ont voyagé de partout, presque quotidiennement, juste pour passer en voiture devant et prendre une photo. [...] il va donc sans dire que la maison reçoit une tonne d'attention.»

Courtoisie Georgia MLS

Courtoisie Georgia MLS

Les 7 frères et sœurs propriétaires de la maison en fiducie ont été approchés par les frères Duffer pour y filmer Stranger Things en 2015. Ils souhaitent désormais vendre la propriété à quelqu'un ayant les moyens de la restaurer. «Cette maison fera un Airbnb PARFAIT, une location à court terme ou une résidence personnelle pour quelqu'un qui souhaite l’acquérir.»

Le courtier immobilier ne dit pas si des portails vers le monde à l’envers sont présents sur la propriété, mais il suggère aux futurs propriétaires de ne pas nourrir le Demagorgon. Pour consulter la fiche de vente, c'est par ici.

