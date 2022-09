Turbo Kid: une démo gratuite du jeu d'Outerminds maintenant disponible sur Steam

En attendant la sortie de Turbo Kid, le studio montréalais Outerminds nous offre une démo gratuite de son jeu à essayer et nous invite également à tester notre talent de speedrun et de «complétionniste».

Dans la démo du jeu, on découvre les contrôles et on est également invité à tester ce qu’on a appris dans un tableau où on retrouve des rampes, des demi-lunes et des plateformes pour se déplacer et «show off» notre talent en BMX.

«Il s'agit d'une démo d'environ 30 minutes, mais qui peut s'étirer si on tente de trouver tous les secrets», explique Guiz de Pessemier, cofondateur du studio Outerminds, à Pèse sur start.

Des objets et des passages secrets sont cachés ici et là dans la démo. Elle testera également la dextérité du joueur, alors que des défis de saut, stratégiquement placés, s’offrent à nous. «Ce n’est bien sûr qu’une fraction de ce que le jeu final aura à offrir, mais on croit que ça représente bien l’ambiance, l’action haletante, le style de jeu non linéaire et la narration divertissante qu’on vous prépare», ajoute Guiz.

Turbo Kid est un jeu de type Metroidvania sanglant en pixel art, où le personnage principal, The Kid, traverse les ruines des Terres Désolées à dos de son vélo BMX.

Le jeu est développé par le studio montréalais Outerminds, à qui on doit les nombreux jeux de PewDiePie. Cette production 100% québécoise est basée sur le film sorti en 2016 réalisé par François Simard, Anouk Whissell, et Yoann-Karl Whissell et mettant en vedette Munro Chambers, Laurence Lebœuf et Michael Ironside.

Turbo Kid est prévu sur PC et Nintendo Switch. On ne connaît toujours pas la date de sortie du jeu, mais on peut tout de même l’ajouter à notre liste de souhaits sur Steam et essayer de battre son propre temps dans la démo en attendant. Pour télécharger la démo, c'est par ici.

