F9: 9 choses à savoir sur le nouveau film de Rapides et Dangereux

S'il y a une chose à laquelle les lecteurs de Pèse sur Start sont habitués, c'est bien notre amour pour la franchise Rapides et Dangereux (Fast and Furious) et pour tout ce que Vin Diesel touche.

Notre enthousiasme envers la franchise n'a fait que s'amplifier lorsqu'on a appris que John Cena allait rejoindre la distribution de F9, le plus récent titre de la série. Il a un lien spécial avec Dom Toretto, incarné par Vin Diesel, et quelque chose nous dit que leur réunion ne se fera pas en douceur.

N'attendez plus longtemps pour le découvrir, puisque le film est enfin offert chez Vidéotron!

On a déniché neuf choses à savoir sur F9, un chapitre incontournable de la célèbre saga Rapides et Dangereux:

1. Justin Lin de retour à la réalisation

F9 marque le retour de Justin Lin, qui a réalisé le troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitre de la franchise, alors que celle-ci se transformait en réelle superproduction au cinéma.

«Je ne croyais pas revenir», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Mais un matin, je me suis réveillé et j'ai été inspiré par le fait qu'il y avait quelque chose de plus à explorer dans la mythologie de la franchise».

«J'ai pensé qu'il y avait une opportunité de créer un film qui reprend les huit films précédents, et qui les assemble de manière à répondre aux grandes questions que les fans de Rapides et Dangereux se sont posées toutes ces années. Des questions qui sont restées sans réponse...jusqu'à maintenant», a-t-il ajouté.

Vin Diesel, qui incarne le personnage principal de la franchise, en plus d'être producteur, tenait également à une réunion avec Lin.

«Pour conclure cette ère de la saga, je savais que j'avais besoin du réalisateur avec le plus d'ancienneté dans la franchise comme partenaire», a déclaré Diesel.

2. Un retour vers le passé

Ceux qui ont suivi la franchise depuis le premier titre, The Fast and the Furious (2001), savent très bien que le passé de Dom Toretto est rempli de mystères. Dans F9, on a enfin des réponses concrètes sur les événements qui l'ont mené à être l'homme qu'il est devenu et on en sait beaucoup plus sur son père.

«Il y a de nombreux aspects intéressants de cette histoire qui vont surprendre notre public, et en dévoiler davantage sur les personnages avec lesquels ils sont si familiers», explique Diesel. «Afin que Dom puisse être un père dans le vrai sens du terme, il doit aller revisiter son passé.»

3. Lieux de tournage

La première séquence d'action explosive de F9 a été tournée en Thaïlande, tandis que d'autres scènes ont été filmées à Londres, en Géorgie, en Écosse ainsi qu'à Los Angeles, où la franchise est née.

4. Une phrase du premier film inspire F9

La phrase «Je ne vis que durant les 400 m d'une course» du premier film, The Fast and the Furious (2001), a grandement inspiré les thèmes explorés dans F9.

«Je suis ravi que nous ayons pris ce qui n'était qu'une simple conversation dans un garage entre Dom et Brian, il y a deux décennies de ça, et que nous la mettions aujourd’hui en contexte afin d'expliquer ce que Dom ressentait à ce moment-là», explique Vin Diesel.

C'est avec ce contexte que F9 explique plus en profondeur le passé de la famille Toretto, et l'incident qui a changé la vie de Dom.

5. Jakob Toretto change tout

Le rôle de Jakob Toretto, le frère de Dom incarné par John Cena, donne une toute nouvelle tournure à la franchise. La possibilité que Dom ait pu renier son propre frère, inconnu de tous sauf Mia, est une découverte surprenante pour les membres de sa « famille choisie ».

«À mon avis, ce qui a maintenu la franchise aux yeux des fans, c'est le récit sur la famille», a déclaré John Cena. «C'est excitant, car maintenant j'ai l'honneur de porter le nom Toretto».

6. Boodles a prêté le «Million Pound Necklace»

Le personnage de Queenie, incarné par l'actrice oscarisée Helen Mirren, porte un collier d'une valeur d'environ 1,8 million de dollars US dans une scène. Il s'agit du «Million Pound Necklace», un collier prêté par la bijouterie de luxe Boodles.

L'actrice prend également le volant derrière la voiture de sport Noble M600, qui frappe le 120 miles à l'heure en seulement 8,9 secondes.

7. Anna Sawai rejoint la distribution

F9 présente une toute nouvelle alliée: Elle, incarnée par Anna Sawai, qui est une combattante habile de 19 ans protégeant un important secret.

«Quand vous rencontrez Elle pour la première fois dans le film, elle tente de rester forte, mais elle a très peur, car tout change autour d'elle et tout le monde est à sa recherche», a déclaré l'actrice Anna Sawai.

8. Letty, Mia et Elle partagent une scène de combat foudroyante à Tokyo

Letty (Michelle Rodriguez), Mia (Jordana Brewster) et Elle (Anna Sawai) ont une scène de combat inoubliable dans F9. Elles seront confrontées à des mercenaires beaucoup plus nombreux et devront se battre pour s'en sortir vivantes. Il s'agit de la première équipe de combat composée entièrement de femmes dans la franchise!

Les actrices se sont entraînées durant des semaines pour apprendre la chorégraphie de combat, qui a donné naissance à l'une des scènes les plus sensationnelles de la série.

9. 1,8 million $ US de voitures pour une seule scène

Une autre scène spectaculaire, qui a été présentée dans la bande-annonce du film, est une poursuite en voiture avec Queenie (Helen Mirren) et Dom (Vin Diesel).

La course dans les rues de Londres met en vedette plusieurs véhicules, dont la Noble M600 conduite par Queenie, mais aussi une Bugatti Veyron, une Bentley Continental, une Rolls-Royce Wraith, une Aston Martin Rapide, une Morgan Aero 8 et une McLaren. C'est près de 1,8 million $ US de voitures qui sont mis de l'avant que pour une scène!

Sortez les chips et appelez votre famille, car F9 est maintenant offert chez Vidéotron!