The Last of Us: voyez la bande-annonce explosive de la série HBO tant attendue [VIDÉO]

Le 26 septembre, c’est la journée «The Last of Us», jour où l’épidémie dans le récit du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog a complètement dérapé. Tous les ans, le studio prépare du contenu spécial pour les fans, mais cette année, il lance toute une bombe: une première «vraie» bande-annonce pour la série HBO.

Je dis «vraie» bande-annonce, car un court aperçu avait été diffusé en août 2022. Mais là, on a une bande-annonce d’un peu plus d’une minute et une tonne d’images incroyables.

Bande-annonce série The Last of Us HBO

En plus de montrer Joel et Ellie en action, la bande-annonce met de l’avant plusieurs personnages iconiques de la série, dont Tommy (Gabriel Luna), Marlene (Merle Dandridge) , Bill (Nick Offerman) et Tess (Anna Torv). J’ai cru reconnaître une scène qui faisait référence au personnage de David, mais son nom n’est pas encore sur IMDB, alors ça reste à confirmer. On a aussi vu l'actrice Melanie Lynskey, mais on ne sait pas encore quel rôle elle incarne. Une chose qui est toutefois certaine: la chanson Alone and Forsaken de Hank Williams est un choix franchement sombre et approprié pour une telle histoire.

Créée par Craig Mazin (Chernobyl) et le cerveau derrière le jeu, Neil Druckmann, la série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie. Avec ses dix épisodes, la série suivra Joel et Ellie à travers les États-Unis alors qu’ils tentent de survivre dans un monde postapocalyptique brutal, rempli de créatures infectées.

Le tournage de la série a commencé en Alberta en 2021, un peu plus tard que prévu, en raison (un peu ironique) de la pandémie COVID-19 et s’est terminé quelque part à l’été 2022.

The Last of Us devrait voir le jour sur HBO Max au début 2023.