Voici où précommander la DualSense édition limitée God of War Ragnarök

Lors du State of Play du 13 septembre, Sony a dévoilé une manette DualSense édition limitée aux couleurs de God of War Ragnarök. Il est maintenant possible de la précommander.

Ne ratez pas la chance de mettre la main sur la manette spécialement conçue pour célébrer la sortie de God of War Ragnarök, le 9 novembre prochain.

Pour commander la manette DualSense édition limitée God of War Ragnarök à 94,99 $:

Manette DualSense God of War Ragnarök Pour PlayStation 5 *Les prix peuvent changer sans préavis. 94,99 $ Amazon Canada

94,99 $ Best Buy Canada

