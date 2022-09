Deadpool 3: Ryan Reynolds annonce le retour de Hugh Jackman en Wolverine dans une vidéo hilarante

Hugh Jackman reprendra le rôle de Wolverine pour Deadpool 3, a-t-on appris mardi dans une vidéo hilarante diffusée par Ryan Reynolds.

• À lire aussi: Marvel: Kevin Feige confirme que les Avengers ne sont plus dans le MCU... pour le moment

• À lire aussi: Indiana Jones 5: Harrison Ford peine à retenir ses larmes en présentant un aperçu du film [VIDÉO]

Reynolds sait comment briser Internet: suffit de publier une vidéo avec un ton légèrement ironique et d’y annoncer quelque chose de gigantesque. C’est exactement ce que l’acteur américain a fait pour annoncer la participation de Hugh Jackman dans Deadpool 3.

Dévoilement Deadpool 3

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

«Salut tout le monde, nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté D23, mais nous travaillons très fort sur le prochain Deadpool depuis un bon moment», déclare Reynolds, en référence à l’événement Expo D23 qui a eu lieu plus tôt en septembre.

«La première apparition [de Deadpool] dans le MCU doit évidemment être spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur, une motivation, un sens,» ajoute-t-il. Il déclare ensuite, à la blague, qu’il n’a rien trouvé...mais qu’il a eu une idée très spéciale.

La vidéo se termine avec Hugh Jackman qui passe en arrière-plan, et Reynolds qui lui demande s’il veut reprendre son célèbre rôle de Wolverine pour une dernière fois. «Ouais, d’accord, Ryan,» répond Jackman d’une manière désinvolte.

Et heureusement, la vidéo se termine avec une autre information importante: Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024.

Si c’est pas comme ça qu’on brise Internet, on ne sait pas comment le faire.

Jackman et Reynolds se sont d’ailleurs réunis une fois de plus, mercredi, pour troller les fans à nouveau. Dans une autre vidéo, les acteurs déclarent qu’ils vont répondre à plusieurs questions des internautes face au retour de Jackman. Mais finalement, leurs réponses sont interrompues par une chanson de Wham!, et on n’entend rien.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Deadpool 3 sera réalisé par Shawn Levy (Free Guy) et marquera les débuts du personnage dans le MCU depuis le rachat de 20th Century Fox par Disney. Le duo Rhett Reese et Paul Wernick, qui a écrit les deux premiers films de Deadpool, est de retour pour le scénario du troisième chapitre. Et même si celui-ci fera maintenant partie du MCU, qui est plus familial, on nous promet quand même un film «18 ans et plus».

La dernière fois que Jackman a porté les griffes de Wolverine était en 2016 dans le film Logan. Sans trop en dévoiler, les événements de Logan se déroulent en 2029, alors il est réaliste de voir Wolverine à nouveau...si les événements de Deadpool 3 se déroulent avant 2029!

Deadpool 3 sort le 6 septembre 2024

À VOIR AUSSI