Caractéristiques d’un bon ordinateur portable

Évidemment, les préférences personnelles ne se discutent pas – sans parler des inconditionnels des appareils et systèmes sous macOS d’Apple ou Windows de Microsoft.

Peut-être que la meilleure approche consiste à aborder la chose sous l’aspect négatif – les caractéristiques obsolètes. Par exemple, le manque d’autonomie de la pile, le nombre restreint de ports USB-A ou -C, une sortie vidéo et un port réseau absents, le prix et le poids trop élevés, et on pourrait allonger la liste.

Appareils dédiés à des marchés précis

La tâche de trouver un portable devient beaucoup plus facile quand on connaît bien l’utilisation prévue.

L’amateur de jeux vidéo recherchera donc un appareil doté d’une puissante carte graphique sans égard au poids, alors qu’un employé de bureau voudra avant tout un portable léger et polyvalent.

Pour le marché grand public

Des fabricants comme Apple et d’autres du côté Windows possèdent des gammes à usage général, comme les MacBook Air : prix, taille, poids, performances, tout est là dans un produit très homogène.

Apple Le populaire MacBook Air M2 avec le système Monterey, d'Apple

Ordinateur portable Apple MacBook Air M2 - Disponible ici

Par caractéristique

La définition de l’écran

De nos jours, un écran qui n’offre pas une définition de 1920 x 1080 devrait être écarté et sur un écran de 16 pouces et plus, la définition devrait être encore supérieure à 1080p.

Les ports

Le bon côté des ordinateurs portables des dernières années est qu’ils ont adopté la technologie Thunderbolt pour les ports USB-C. Avec celle-ci, l’alimentation de l’appareil, le trafic réseau et Internet, les données pour les disques externes, la vidéo pour un écran externe, les données audionumériques, tout peut transiter par le port USB-C.

Et s’il faut plus de ports, les stations d’accueil Thunderbolt 3 ou 4 offrent une grande polyvalence pour connecter tous ses périphériques.

Lenovo Alimenté par des processeurs Intel® Core™ vPro® jusqu'à la 12e génération, ce portable ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14 pouces de Lenovo possède des touches redessinées, une nouvelle ventilation d'échappement arrière, une caméra transformée en une nouvelle barre de communication. Conçu pour le multitâche et les charges de travail lourdes. 1700 $CA

Ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - Disponible ici

La ventilation

La consommation des processeurs a beaucoup progressé. Plus économes, mais tout aussi performantes, les meilleures puces n’ont pratiquement plus besoin de refroidissement par ventilation. En presque deux années d’utilisation, je ne me souviens pas d’avoir entendu le bruit des ventilateurs sur mon MacBook Pro M1.

À l’inverse, s’il suffit d’ouvrir quelques onglets de navigation ou quelques logiciels sur votre navigateur pour faire hurler les ventilateurs, alors cet ordinateur portable ne vaut pas le coût.

Mémoire vive

S’il y a une option à ne pas négliger lors de l’achat, c’est bien la mémoire vive. Il y a plusieurs années, 4 Go de RAM suffisaient, puis c’est passé à 8 Go, maintenant, une mémoire de 16 Go représente un minimum. C’est plus cher, mais vous en profiterez à chaque utilisation, votre ordinateur sera utilisable plus longtemps et sa valeur de revente meilleure.

Samsung Le Galaxy Book2 Pro 360 2-en-1 de Samsung est mince et léger et fonctionne avec le S Pen inclus avec lequel vous pouvez écrire et dessiner comme avec un vrai stylo. 1300 $CA

Ordinateur portable Samsung Galaxy Book2 Pro 360 - Disponible ici

Le rétroéclairage du clavier est pratiquement devenu standard sur les portables, et devrait faire partie des caractéristiques recherchées.

Les claviers, c’est une affaire de goût et d’habitude. Il y en a de tous les types, plus ou moins minces dont les touches de type papillon qui n’ont pas beaucoup plu.

Autonomie de la pile

Même sur les ordinateurs portables bas de gamme, l’autonomie de la pile devrait tenir un bon sept heures. Avec les nouvelles puces système M1 et M2 comme celles qu’Apple installe dans ses portables, l’autonomie a fait d’importants bonds, jusqu’à 18 h de lecture vidéo pour le MacBook Air M1 et M2. Sans lecture vidéo, il est facile de tenir 24 h sans cordon d’alimentation.

Les processeurs

Tout ce qui tourne avec un processeur Celeron ou même un Core i3 devrait être oublié, ces portables ne sont là que pour offrir un prix le plus bas possible.

Comme la mémoire vive, choisir le meilleur processeur possible vous permettra d’économiser à long terme. Prenez le processeur qui sera adapté à votre charge de travail.

Bon magasinage !