Faire ses devoirs à l’aide de l’intelligence artificielle, vraiment?

Sur le site Reddit, on apprend que des enfants ont utilisé l’intelligence artificielle (IA) d’OpenAI pour faire leurs devoirs. Mais selon l’avis de plusieurs, c’est une très mauvaise idée, voire l’équivalent de tricher, même le système OpenAI partage cet avis.

Les enfants sur Reddit ont raconté qu'ils avaient utilisé le système Playground d'OpenAI pour obtenir des notes parfaites à leurs devoirs. Ce n'est pas un secret, mais lorsque quelqu'un a demandé à OpenAi ce qu'il pensait de la façon dont il avait été utilisé dans ce système de tricherie à l’école, le système a en fait présenté d'assez bons arguments contre sa propre utilisation.

Un mot sur Playground d’OpenAI, c’est une plateforme d'apprentissage de l'IA qui permet aux utilisateurs de créer et d'entraîner des modèles d'IA. Il est souvent utilisé par les chercheurs et les développeurs pour expérimenter de nouveaux modèles et applications d'IA. Maintenant que les enfants ont compris, ils l'utilisent contre des dollars aussi pour faire les devoirs d’autres élèves, semble-t-il.

Ignorance et tricherie

À la question « expliquez les problèmes moraux et sociaux liés à l’utilisation de l’IA pour faire ses devoirs ». La réponse d’OpenAi est très claire.

« Ils risquent de ne pas apprendre la matière aussi bien qu'ils le pourraient. Cela pourrait entraîner des problèmes en cours de route lorsqu'ils sont censés connaître la matière pour les examens ou les applications du monde réel. De plus, l'utilisation de l'IA pour faire les devoirs pourrait conduire à la tricherie. »

Avoir des notes parfaites

Une élève écrit sur Reddit que l’intelligence artificielle lui permet d’avoir des « A » dans ses dissertations, de trouver des réponses aux questions du professeur et même de faire 100 dollars en faisant les devoirs d’autres camarades de classe, sans oublier le fait d’être hautement considérée par ces derniers.

D’autres ont mis en évidence le manque de perspicacité des professeurs qui se voient remettre des travaux parfaits par certains élèves tout en leur attribuant des notes A alors que ces derniers plafonnaient avec des D ou des C la semaine précédente.

Gerd Altmann - Pixabay

Vers un futur mené par l’IA

Le même système Playground d’OpenAI prévoit que « cela pourrait conduire à un avenir où les humains ne seront plus nécessaires pour faire des choses comme les devoirs et où l'IA s'occupera de tout. Cela pourrait avoir un impact majeur sur la société, car cela entraînerait probablement un chômage à grande échelle et une diminution de la qualité de vie de nombreuses personnes. L’impact sur l'éducation sera majeur et entraînerait probablement une diminution du besoin d'enseignants humains ».

En revanche, la même IA ajoute que ses programmes permettraient de libérer beaucoup de temps aux gens qui l’utilisent.

En plus de donner des avantages injustes, les implications morales sont d’une grande importance pour lesquelles il faut y penser dès aujourd’hui.